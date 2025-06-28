Неадекватный мужчина избил отдыхающих в одном из московских парков

В Москве неизвестный напал на отдыхающих в парке и избил их. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в парке у метро Дубровка. Неадекватный мужчина с бородой сначала избил одного посетителя парка возле скамейки, затем подошел к другой скамейке и напал на второго отдыхающего. Вместе с приятелем они агрессивно реагировали на тех, кто пытался заснять из действия на видео.

По словам очецидцев, скорая помощь прибыла на место происшествия через 15 минут, а полиция — через 35 минут после случившегося. Однако стражам порядка не удалось задержать неадекватного мужчину, так как они с приятелем скрылись с места происшествия. Пострадавшие от рук агрессора не стали писать заявлений в правоохранительные органы.

Ранее неадекватный пациент напал на врача в российском городе и повредил ему глаза.