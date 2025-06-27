Ученика блогера Лесли задержали под Тулой и доставили в Москву

Одного из последователей блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) задержали в Тульской области и доставили в Москву. Об этом 27 июня сообщается на странице Следственного комитета России в соцсетях.

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Ранее против «тренера по отношениям» возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию. Его учеников, пристававших к девушкам на улицах столицы, обвинили в насильственных действиях сексуального характера. По статье 132 УК РФ им грозит до шести лет лишения свободы.

Сегодня двоих последователей Лесли признали виновными в мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток. Еще одного задержали в Тульской области. Во время обыска в его квартире силовики нашли сертификат о прохождении курса Кириллова и другие вещественные доказательства.

Подозреваемого доставили в Москву и начали допрашивать. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступной деятельности блогера.