В Астрахани произошел пожар на крупном складе мебели

В Астрахани возник пожар на складе, где хранилась мебельная фурнитура. Огонь охватил территорию в 1250 квадратных метров. По предварительным данным, инцидент обошелся без жертв, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

В Астрахани спасатели МЧС России борются с огнем, охватившим склад с мебельной фурнитурой, расположенный на улице Украинской. На месте происшествия задействованы специализированные пожарно-спасательные команды.

Согласно информации, площадь возгорания достигает 1250 квадратных метров. Предварительные данные указывают на отсутствие пострадавших.

Для ликвидации пожара привлечено свыше 40 огнеборцев и 13 единиц специализированной техники, о чем сообщили в пресс-службе МЧС.