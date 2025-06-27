В центре Одессы произошла стрельба

Неизвестные ранили жителя Одессы на Соборной площади в центре города. Об этом сообщило областное управление Нацполиции.

"По предварительной информации правоохранителей, у местного жителя произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого он был ранен из огнестрельного оружия", - говорится на сайте ведомства.

Пострадавший госпитализирован, остальные участники конфликта скрылись.

В последнее время на Украине часто происходят инциденты, связанные с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать оружие всем желающим. По данным МВД, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. Глава МВД Украины Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.