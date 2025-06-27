В Брянске четыре человека пострадали при ударе БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на город Брянск, применив для этого беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате удара ранения получили четверо мирных жителей, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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Пострадавшие в настоящий момент находятся в больницах, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. По предварительным данным, частично повреждены более десяти жилых домов и один легковой автомобиль.

«Пострадавшим — скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — говорится в заявлении политика.

12 июня президент России Владимир Путин рассказал о работе отечественных систем ПВО: с момента начала специальной военной операции на Украине ими было нейтрализовано свыше 80 тысяч воздушных целей. Он уточнил, что 7,5 тысячи из этого числа составляют современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, почти полностью являющиеся продукцией западных стран.