В Якутии двух фигурантов дела о грантовых аферах отправили под домашний арест

Якутский городской суд отправил под домашний арест двух фигурантов уголовных дел о мошенничестве с грантами.

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Якутии в своём Telegram-канале.

«Якутский городской суд РС 28 июня 2025 года удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обоих фигурантов заключили под домашний арест до 24 августа. Они подозреваются в совершении трёх эпизодов преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России.

Ранее стало известно, что в Якутске по подозрению в мошенничестве задержан глава волонтёрского штаба «Мы вместе» Айыллаан Винокуров.