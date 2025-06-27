Туристка пошла кататься с сыном на сапе в российском регионе и пропала

Туристка и ее пятилетний сын пошли кататься на сапе в Дагестане и во время прогулки пропали без вести. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 31-летняя женщина, имя которой не раскрывается, приехала на отдых с ребенком в Махачкалу из другого российского региона. Там они сняли домик, а утром в пятницу, 27 июня, отправились на морскую прогулку и не вернулись.

В акватории Каспийского моря развернули поисковую операцию. Однако шансов найти отдыхающих живыми мало, утверждает издание.

В мае двое россиян пропали без вести во время катания на сап-борде по реке во Владивостоке. Позже женщину нашли в водах Тавричанского лимана без признаков жизни.