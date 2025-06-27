Водолазы достали тело ребенка, выпавшего за борт катера в Химках
Водолазы достали из воды тело 5-летнего ребенка, который выпал за борт после столкновения катера с берегом в Химках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк МЧС России.
По данным министерства, тело передали правоохранителям для проведения следственных мероприятий.
Во время прогулки на катере по каналу имени Москвы, расположенному в квартале Терехово, капитан судна не справился с управлением, из-за чего ребенок выпал за борт. Поиском занимались сотрудники МЧС, муниципальные спасатели и водолазы. Также на месте ЧП психологи работали с родственниками несовершеннолетнего.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации водного транспорта". Как позже выяснилось, падение ребенка произошло из-за столкновения катера с берегом.