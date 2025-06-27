В Томской области самолет-амфибия совершил жесткую посадку

Частный самолет-амфибия совершил жесткую посадку в Томской области, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 18:00 (14:00 мск) в ходе выполнения частного полета воздушное судно типа амфибия совершило жесткую посадку на неподготовленный участок местности вблизи Чаинского района Томской области", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. Томской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. В настоящее время на место происшествия выехали оперативные службы. Информации о пострадавших пока нет.