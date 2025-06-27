Семилетнего ребенка пытались изнасиловать другие дети в лагере в Туапсе

Над семилетним мальчиком из Санкт-Петербурга попытались надругаться в детском лагере под Туапсе. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».

«Его оскорбляли, травили и самое унизительное — поставили на четвереньки и попытались надругаться, предположительно, плечиками для одежды», — написано в посте.

Мальчик рассказал о случившемся родителям только по приезде домой.

Ребенка травили и оскорбляли трое других мальчиков постарше его, а потом и вовсе попытались изнасиловать. Семья ребенка уже обратилась в полицию с заявлением, передали в telegram-канале.