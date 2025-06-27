В Киргизии эвакуировали 180 человек из-за прорыва горного озера

В Чуйской области Киргизии произошёл прорыв озера Такыр-Тор, эвакуированы 180 человек, включая местных жителей и постояльцев дома престарелых.

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Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный МЧС.

Как сообщается, инцидент произошёл в Иссык-Атинском районе. Эвакуация проводится в населённых пунктах Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка.

На месте задействованы спасательные службы, спецтехника, организован контрольный пункт. Работы ведутся круглосуточно, используется беспилотная авиация для мониторинга состояния озера.

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