Суд Москвы арестовал двух последователей блогера Лесли

Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста двум последователям блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.) за домогательства. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

"Орешков Максим Сергеевич, Чанышев Денис Николаевич признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", – сообщили в суде.

О ситуации с домогательствами стало известно 25 июня. Неизвестные мужчины подходили к женщинам на улицах Москвы и касались разных мест. Выяснилось, что эти случаи были частью тренинга Лесли. По словам одной из пострадавших, коуч продавал курсы с советами насиловать девушек в туалетах и предлагал им прикасаться к незнакомкам под разными предлогами.

Позже стало известно, что пострадавшие планируют обратиться в суд с коллективным иском. При этом сам Лесли заявил, что в России у него не будет никаких последствий, и обвинил девушек в "хайпе".

Спустя время СК возбудил уголовное дело против блогера по статье о склонении к совершению изнасилования. Правоохранители проводят действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.