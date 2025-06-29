В Бурятии тушат 60 лесных пожаров на площади 107 тыс. га

Шестьдесят возгораний в лесах на общей площади более 107 тысяч гектаров тушат в Бурятии. Об этом сообщило агентство лесного хозяйства республики.

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"Утром 29 июня действуют 60 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском, Муйском, Окинском районах", — говорится в сообщении.

Общая площадь возгорания составляет 107 655 гектаров. В данный момент угрозы населенным пунктам нет. За минувшие сутки было ликвидировано 16 лесных пожаров. 21 июня прокуратура Забайкалья инициировала проверку после распространения огня на несколько дачных хозяйств в Атамановке.

Пожар в населенном пункте возник 20 июня и охватил площадь 65 га. В его ликвидации принимают участие около 280 специалистов с использованием 50 единиц техники.

Внимание прокуратуры привлек тот факт, что огонь распространился на жилые дома, в результате чего были повреждены три дачных дома и надворная постройка. По предварительным данным, огонь попал на дачи через лес.