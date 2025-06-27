Трупы пятерых участников поп-группы были сожжены в печи для обжига кирпичей
Мексиканские власти подтвердили, что ранее найденные обгоревшие останки принадлежат членам коллектива Grupo Fugitivo. На текущий момент удалось идентифицировать троих. Об этом 25 июня сообщает Presna Libre.
Как уточнили в прокуратуре, четырех музыкантов пригласили выступить на частном мероприятии. А когда артисты прибыли по указанному адресу в сопровождении своего менеджера, на них напала группа вооруженных людей.
Через некоторое время музыкантов и их администратора убили, а трупы сожгли в печи на кирпичном заводе.
Установлено, что к преступлению причастны тринадцать членов ОПГ, десяти из них предъявлены обвинения, трое пока остаются на свободе. Власти назначали вознаграждение в размере 1,5 млн мексиканских песо за информацию о скрывающихся подозреваемых.