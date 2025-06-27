Трупы пятерых участников поп-группы были сожжены в печи для обжига кирпичей

Мексиканские власти подтвердили, что ранее найденные обгоревшие останки принадлежат членам коллектива Grupo Fugitivo. На текущий момент удалось идентифицировать троих. Об этом 25 июня сообщает Presna Libre.

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Как уточнили в прокуратуре, четырех музыкантов пригласили выступить на частном мероприятии. А когда артисты прибыли по указанному адресу в сопровождении своего менеджера, на них напала группа вооруженных людей.

Через некоторое время музыкантов и их администратора убили, а трупы сожгли в печи на кирпичном заводе.

Установлено, что к преступлению причастны тринадцать членов ОПГ, десяти из них предъявлены обвинения, трое пока остаются на свободе. Власти назначали вознаграждение в размере 1,5 млн мексиканских песо за информацию о скрывающихся подозреваемых.