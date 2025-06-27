Ребенок выпал из катера на канале имени Москвы в Химках

Пятилетний ребенок выпал в воду во время прогулки на катере по каналу имени Москвы в подмосковных Химках, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного ГУ МЧС РФ.

Как пояснили в ведомстве, ЧП произошло в квартале Терехово, когда капитан судна пытался совершить маневр. В этот момент он не справился с управлением, вследствие чего и произошло падение.

В настоящее время специалисты приступили к поиску малолетнего. В мероприятиях задействованы сотрудники МЧС, муниципальные спасатели и водолазы. В свою очередь, к работе с родственниками ребенка привлечены психологи ведомства.

Согласно предварительным данным, на выпавшем не было спасательного жилета.

Схожий инцидент случился ранее в Дагестане. Пассажиры катера выпали за борт во время прогулки на Чиркейском водохранилище. Причиной также послужила потеря управления средством. Все пострадавшие были госпитализированы.

До этого семеро человек, включая четырех детей, оказались в воде в результате столкновения маломерного судна с буксиром-толкачом на реке Кама в Удмуртии. Помощь им оказал экипаж буксира-толкача, однако все пострадавшие получили переохлаждение легкой степени.