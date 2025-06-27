Мать погибшей в Адыгее от побоев девочки получила 13 лет колонии

Теучежский районный суд Адыгеи в пятницу признал виновными родителей трехлетней девочки, умершей в городе Адыгейске от систематических побоев. Заира Абреч приговорена к 13 годам лишения свободы, Руслан Совмен - к 3 годам 4 месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Абреч к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Совмена - к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону сообщалось, что с 2 апреля по 30 мая 2024 года супруги систематически избивали ребенка. 30 мая после очередного избиения девочка умерла. Следствие возбудило пять уголовных дел, отец и мать были арестованы. Девочка проживала с родителями с апреля, ранее она находилась в соцучреждении. В пресс-службе надзорного ведомства ТАСС уточнили, что гособвинитель просил 14 лет колонии матери ребенка и 4 года - отцу.

В пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее сообщили, что Абреч признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, а также мошенничестве при получении выплат. Совмен - в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по его воспитанию. Установлено, что именно мать 30 мая 2024 года нанесла трехлетней дочери травмы, ставшие причиной смерти. Также доказана вина женщины в получении незаконных выплат ежемесячных пособий на сумму более 130 тыс. рублей.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Республики Адыгея, Абреч не признала свою вину, Совмен признал вину частично.