Главу минтранса Херсонской области арестовали по делу о взятке

Министра транспорта Херсонской области Александра Балышева и его заместителя — главу управления дорожного хозяйства Сергея Журавлева задержали по делу о коррупции. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

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«‎Им инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) от представителя одной из компаний, участвующих в строительстве и восстановлении дорог, в том числе поврежденных в ходе боевых действий. Якобы чиновники получили несколько миллионов рублей за общее покровительство данной компании», — сказано в статье.

Уточняется, что в ближайшее время Балышева и Журавлева отправят в российскую столицу, так как их дело расследуют в центральном аппарате Следкома РФ.

27 июня в Санкт-Петербурге предъявили обвинения главе администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и главе местной администрации Дмитрию Кохно по делу о получении взяток. Следствие выяснило, что в ноябре 2024 года они через посредника потребовали у руководства коммерческой организации регулярно передавать им деньги за покровительство и помощь в заключении государственных контрактов.

По информации следствия, чиновники получали 15% от доходов компании. С декабря 2024 года по июнь 2025-го они получили через посредника не менее 9,2 млн рублей. При попытке получить очередной взнос оба были задержаны сотрудниками Следственного комитета и ФСБ.