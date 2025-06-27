Азербайджанцев начали массово задерживать в российском городе

Несколько десятков азербайджанцев задержали силовики в Екатеринбурге. По словам очевидцев, их «хватают и увозят». Об этом пишет E1.RU.

Один из собеседников портала отметил, что кто-то из граждан пришел сам, когда ему позвонили, а кто-то прячется.

Среди них якобы ищут убийцу. В операции задействованы полицейские из главка и следователи СК, добавил источник издания.

В СКР от комментариев пока воздержались.

По информации Е1, речь идет об убийстве 2001 года, где была замешана диаспора.

При этом глава организации «Азербайджан-Урал» заявил, что ему по этому поводу ничего неизвестно, он не задержан и его не допрашивают.

Ранее сообщалось, что в ходе антимигрантского рейда в Воронеже иностранные специалисты оказали сопротивление силовикам. Сотрудники полиции пришли с проверкой на один из городских рынков, однако мигранты отказались выполнять их законные требования.