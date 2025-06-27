Московский метрополитен взыскал с жителя Югры более 1 млн рублей

Житель Белоярского пьяным упал на рельсы, пытаясь остановить поезд, тем самым нарушив работу подземки.

Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа, инцидент произошёл на станции «Марксистская», на которой мужчина пытался войти в вагон, когда двери уже закрылись. В результате пассажир упал на рельсы.

Были отменены десять поездов, проведены пять внеплановых высадок пассажиров. За 20 минут простоя метрополитен понёс убытки более чем на 1 млн 100 тысяч рублей.