Главу известного волонтерского штаба заподозрили в мошенничестве

В Якутии задержали главу волонтерского штаба «Мы вместе» Айыллаана Винокурова. Об этом сообщает РИА Новости.

По его данным, мужчину подозревают в мошенничестве. Другие подробности не уточняются.

Винокуров участвовал в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции (СВО) и координировал средства грантов республики.

Ранее в Белгородской области Надежда Россинская (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из движения «Армия красоток» получила 22 года лишения свободы.