Толпа пьяных подростков жестоко избила двоих мужчин

Майор полиции Дмитрий Курташкин в кратчайшие сроки раскрыл преступление о жестоком нападении молодежи на двух жителей Арзамаса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области,

По словам одного из потерпевших, он с приятелем возвращался домой поздно вечером. На пути им попалась буйная компания. Молодые люди со спиртными напитками в руках вели себя агрессивно, один из них хотел сесть за руль в нетрезвом состоянии, однако мужчины сделали ему замечание. После этого подростки напали на мужчин и жестоко избили руками и ногами по всем частям тела, а также брызгали им в лицо газовым баллончиком, а затем, повалив своих жертв на землю, добивали ногами.

В результате потерпевшие получили закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и множество гематом и ушибов.

Курташкин, более 10 лет работающий в этом районе, личности нападавших установил почти сразу. По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ, злоумышленникам грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Я сам бывший участковый, знаю, какая это тяжелая работа. Поэтому мне очень захотелось отблагодарить Дмитрия за его чуткость, принципиальность и профессиональное отношение к службе, — рассказал заявитель.

Сам Курташкин, как и четыре года назад, когда спас из горящего общежития жильцов, пожал плечами и застенчиво произнес: «Я просто выполняю свой служебный долг».

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Автор: Анна Кунёва