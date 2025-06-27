Экс-главу «ВСМПО-Ависма» арестовали по делу о мошенничестве

Дорогомиловский суд Москвы принял решение отправить под стражу экс-гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Он является обвиняемым в деле о мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда... удовлетворено... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воеводина Михаила Викторовича», — указывается в заявлении.

Уточняется, что он был арестован на 1 месяц и 30 суток.

Подробности дела в суде не сообщили.

Ранее Мещанский суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего генерального директора компании «Пластик Лоджик» Николая Тычинина и Юрия Удальцова, ранее занимавшего должность заместителя председателя правления «Роснано». Оба фигуранта объявлены в международный розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере.