Третий пострадавший при пожаре в Дагестане ребенок умер в больнице

Число детей, погибших после пожара в частном доме в Буйнакском районе Дагестана 22 июня, выросло до трех. В больнице умер еще один ребенок, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы министерства здравоохранения региона Зарина Агмадова.

"В больнице скончался еще один ребенок. Мать и мальчик остаются в тяжелом состоянии", - сообщил собеседник агентства.

22 июня в селе Нижний Дженгутай Буйнакского района произошел пожар, предварительная причина - взрыв бытового газа. Женщина и четверо ее детей с ожогами были доставлены в больницу.

Состояние всех пострадавших было крайне тяжелым, на следующий день стало известно, что две девочки скончались. Власти Дагестана сообщили, что окажут пострадавшей семье финансовую помощь.