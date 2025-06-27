В Тюмени арестовали мужчину за высказывания в поддержку ВСУ

В Тюмени суд арестовал жителя Нового Уренгоя за высказывания в поддержку киевского режима, а также за то, что он демонстрировал кадры подрывов объектов в регионах России и одобрял действия украинских оккупантов.

Об этом заявили в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Уточняется, что он обвиняется по ч. 1 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

«По решению суда Михаил Т. будет содержаться под стражей по 19 августа 2025 года», — указывается в заявлении.

Уточняется, что обвиняемый занимался публичным оправданием и пропагандой терроризма в июне 2025 года, находясь на территории центра восстановительной медицины и реабилитации в Тюменской области.

Ранее задержанный сотрудниками ФСБ житель Крыма признал, что передавал украинским спецслужбам информацию о передвижении российской автомобильной военной техники.