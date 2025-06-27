Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Тверской области

В Тверской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в поле. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, в момент посадки на борту вертолета находились шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Причиной ЧП, предварительно, стал отказ двигателя. Специалисты на месте происшествия проводят работы по запуску двигателя вертолета.

Известно, что воздушное судно вылетело из аэропорта Змеево в Смоленскую область. Неполадки с двигателем у Ми-8 начались спустя некоторое время после взлета, из-за чего вертолет пришлось посадить в поле.

23 мая в Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Авиакатастрофа произошла в районе поселка Нарышкино, двое пилотов не выжили.