Мужчина поджег поезд метро с людьми из-за развода

В Южной Корее проходит суд над пенсионером, который поджог вагон сеульского метро из-за развода. Об этом в пятницу, 27 июня, рассказали в издании Chosunbiz.

Все случилось еще 31 мая на пятой ветке сеульского метрополитена. Пенсионер разлил бензин в вагоне метро, после чего поджег его, когда поезд уже проезжал в тоннеле.

В результате произошедшего 22 пассажирам понадобилась госпитализация из-за отравления продуктами горения. Еще 128 пострадавшим медики помощь оказали на месте. Ущерб метрополитену составил 330 миллионов вон (19 миллионов рублей).

На допросе мужчина заявил, что совершил поджог из-за агрессии — он был недоволен результатами развода с женой. Его обвиняют в поджоге и покушении на жизнь пассажиров, уточнили в газете.

В марте генеральный прокурор Литвы Артурас Урбелис заявил, что за поджогом магазина IKEA в Вильнюсе, произошедшим в мае 2024 года, якобы стоит российская военная разведка. Подозреваемый по этому делу был арестован в Польше вместе с другими лицами, связанными с аналогичными преступлениями.