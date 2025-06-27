По громкому делу с участием жены раввина вынесли приговор

Мировой судья судебного участка №378 приговорил пластического хирурга Екатерину Лонскую, обвиняемую по делу Инны Бороды, жены президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды, к 11 месяцам колонии-поселения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать виновной Лонскую Екатерину Александровну по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и назначить наказание в виде 11 месяцев колонии-поселения", - сказал судья.

Также суд удовлетворил гражданский иск Инны Бороды и обязал выплатить компенсацию в размере 500 тыс. рублей.