В Москве задержан студент Гнесинки за угрозы проректору

Студента Российской академии музыки имени Гнесиных задержали за угрозы проректору, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали 20-летнего студента Российской академии музыки имени Гнесиных, который угрожал проректору учебного заведения. Инцидент произошел в здании академии на Поварской улице, куда молодой человек явился на экзамен, имея при себе пневматический пистолет, нож и баллончик с перцовым газом", - сказали в ведомстве.

Росгвардию вызвал охранник вуза, прибывшим бойцам он рассказал, что четверокурсник распылил в кабинете проректора перцовый баллончик и угрожал педагогу. Студент был обезврежен и передан полиции.