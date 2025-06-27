В Москве задержан участник провокационных видео

Участник провокационных видео с оскорблениями в отношении женщин задержан в Москве. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина действовал по заданию псевдокоуча.

"Недавно возмущение пользователей интернета вызвала видеозапись с обращением так называемого тренера личностного роста, который призывал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов. Им оказался уроженец Тульской области 1993 года рождения", - сказала она.

По ее словам, в ближайшее время задержанный будет передан следственным органам.