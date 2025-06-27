Российский студент погиб после прыжка в холодную воду

В Алуште произошла трагедия во время учебной практики студента, обучавшегося в столичном университете. По данным телеграм-канала «Mash на волне», молодой человек погиб после прыжка в холодную воду, что привело к остановке сердца.

Молодой человек, учившийся на факультет геологии и геодезии, прибыл в Крым в начале июня для полевых исследований и прохождения практики. В последних разговорах с матерью он жаловался на напряженный график и нехватку времени даже на прием пищи.

Через десять дней после приезда студент перестал отвечать на звонки, а позже заведующий практикой сообщил матери о трагическом инциденте.

По словам представителя университета, сопровождающие не могли предотвратить происшествие, так как в момент прыжка студента в воду находились на обеденном перерыве.

Родители погибшего забрали тело сына из Алушты и рассказали об отсутствии поддержки со стороны учебного заведения. В университете пока не прокомментировали случившееся и не предложили помощь семье погибшего.