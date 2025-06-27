В Запорожье задержали медика, передававшего спецслужбам Украины личные данные пациентов
В Мелитополе задержали сотрудника медорганизации, который передавал спецслужбам Украины личные данные пациентов. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, пишет РИА Новости.
«Установлено, что житель Мелитополя, являясь сотрудником одного из региональных учреждений здравоохранения, по заданию украинской стороны собирал персональные данные пациентов указанной медицинской организации с целью их последующей передачи противнику», — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о госизмене.
27 июня в ЛНР 21-летний гражданин России Владислав Рогачов получил 17 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Суд установил, что летом 2023 года молодой человек добровольно собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о размещении российских военных в регионе. Для связи он использовал интернет-мессенджер и получал за это деньги.
Дело вел региональный УФСБ, а приговор вынес Верховный суд ЛНР. В итоге молодого человека признали виновным в государственной измене. Первые три года Рогачов проведет в тюрьме, оставшиеся 14 лет — в колонии строгого режима.