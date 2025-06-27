В Запорожье задержали медика, передававшего спецслужбам Украины личные данные пациентов

В Мелитополе задержали сотрудника медорганизации, который передавал спецслужбам Украины личные данные пациентов. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

«‎Установлено, что житель Мелитополя, являясь сотрудником одного из региональных учреждений здравоохранения, по заданию украинской стороны собирал персональные данные пациентов указанной медицинской организации с целью их последующей передачи противнику», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о госизмене.

27 июня в ЛНР 21-летний гражданин России Владислав Рогачов получил 17 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Суд установил, что летом 2023 года молодой человек добровольно собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о размещении российских военных в регионе. Для связи он использовал интернет-мессенджер и получал за это деньги.

Дело вел региональный УФСБ, а приговор вынес Верховный суд ЛНР. В итоге молодого человека признали виновным в государственной измене. Первые три года Рогачов проведет в тюрьме, оставшиеся 14 лет — в колонии строгого режима.