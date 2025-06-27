Планировавшего теракт в российском регионе мужчину поймали со взрывчаткой

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о перемещении российской автомобильной военной техники и планировал теракт. Об этом пишет ТАСС.

Мужчину поймали, когда он доставал взрывчатку из тайника для ее «последующего использования в террористической деятельности». Он планировал собрать самодельное взрывное устройство, но силовики успели предотвратить его преступление.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Мужчина заключен под стражу. Он признал свою вину.