Суд решил судьбу порезавшего девушку-таксиста российского военного

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима военного, попытавшегося расправиться с девушкой-таксистом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Установлено, что в августе 2024 года мужчина захотел отдохнуть от службы и не явился на нее, оставшись в городе Канск. В один из дней он в состоянии алкогольного опьянения вызвал такси в деревню и к нему на вызов приехала машина с девушкой за рулем. Она отвезла мужчину туда и обратно, но на третий адрес ехать отказалась — пассажир не заплатил.

Это не понравилось военному, и он решил расправиться с девушкой. Ей мужчина пообещал, что сходит домой за деньгами и вернется, а сам взял там нож и, придя обратно в машину, нанес ей не меньше шести ударов в голову и шею. Девушка смогла выбежать, но военный ее догнал и стал душить, пока потерпевшая не потеряла сознание. После этого мужчина сел за руль и поехал по своим делам. В этот же день его задержала полиция.

До этого мужчина уже уклонялся от службы, тогда его тоже задерживали правоохранители.