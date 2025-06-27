Россиянин поджег свой паспорт ради эффектного фото для соцсетей

Петербуржец поджег свой паспорт РФ и прикурил от него ради фото для соцсетей, сообщает портал «Конкретно.ру» со ссылкой на собственный источник.

Фотографию, на которой петербуржец демонстрирует свое удостоверение личности, охваченное пламенем, накануне обнаружили сотрудники центра «Э». Его на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал 33-летний житель Московского района.

Чтобы сделать снимок, мужчина взял горящий паспорт в левую руку и прикурил от него сигарету. Впоследствии он удалил свой аккаунт. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно аналогичный случай произошел в Тюмени. Там молодой человек поджег паспорт на камеру с помощью зажигалки. После этого он, держа документ, показывал, как тот горит.