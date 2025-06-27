Петербуржец поджег свой паспорт ради эффектного фото для соцсетей

Газета.Ru

Петербуржец поджег свой паспорт РФ и прикурил от него ради фото для соцсетей, сообщает портал «Конкретно.ру» со ссылкой на собственный источник.

Россиянин поджег свой паспорт ради эффектного фото для соцсетей
© РИА Новости

Фотографию, на которой петербуржец демонстрирует свое удостоверение личности, охваченное пламенем, накануне обнаружили сотрудники центра «Э». Его на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал 33-летний житель Московского района.

Чтобы сделать снимок, мужчина взял горящий паспорт в левую руку и прикурил от него сигарету. Впоследствии он удалил свой аккаунт. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно аналогичный случай произошел в Тюмени. Там молодой человек поджег паспорт на камеру с помощью зажигалки. После этого он, держа документ, показывал, как тот горит.

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