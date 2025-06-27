Мошенники стали звонить родителям абитуриентов от имени вузов

В период активной приемной кампании активизировались злоумышленники, которые пытаются обмануть родителей абитуриентов. Они представляются сотрудниками приемных комиссий престижных университетов и пытаются получить конфиденциальную информацию, обещая помочь с поступлением, сообщает Life.

Схема обмана выглядит следующим образом: родителям поступает звонок с поддельного номера, который имитирует телефон вуза. Человек вежливым голосом информирует о наличии проблем с документами абитуриента, после чего сообщает о необходимости подтвердить данные.

По словам депутата Антона Немкина, ни один университет не станет запрашивать персональные данные через открытые каналы связи. Он посоветовал быть осторожными, не переходить по сомнительным ссылкам и при возникновении вопросов обращаться в приемную комиссию по официальному телефону.

Ранее Немкин предупредил о волне фишинговых атак, которые маскируются под уведомления от авиакомпаний. По словам депутата, мошенники рассылают письма и сообщения с информацией о переносе рейса, необходимости возврата средств, доплате за багаж или прохождения идентификации. Пользователя заманивают на поддельный сайт, с помощью которого злоумышленники воруют личные данные.