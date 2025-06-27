Задержание прохожей дебошира с ножом на омском вокзале попало на видео

На вокзале Омска случайная прохожая задержала дебошира с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел 26 июля на привокзальной площади. Как рассказали в МВД, работники безопасности вокзала сделали замечание мужчине, который распивал на улице крепкий алкоголь. Вместо того чтобы убрать бутылку, он проявил агрессию: достал нож и стал бросаться на работников транспортной компании. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала случившееся, мужчина в черной спортивной кофте и белых штанах делает выпады с ножом в сторону двух мужчин в униформе. Чуть позже к работникам вокзала присоединяются еще двое их коллеги, и вместе они пытаются остановить дебошира.

В итоге мужчинам помогла младший лейтенант полиции Людмила Андреева, которая в момент инцидента оказалась рядом.

«Действуя тактически грамотно, она применила к агрессивному мужчине боевой прием борьбы, что позволило совместно с работниками транспортной безопасности задержать опасного человека», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Задержанного передали в дежурную часть полиции, откуда его перевели в медицинское учреждение.