Американцы в Южной Корее пытались отправить бутылки с едой и листовками в КНДР

В Южной Корее задержали шестерых граждан США при попытке отправить в Северную Корею около 1300 пластиковых бутылок, внутри которых находились рис, однодолларовые купюры и религиозные материалы. Об этом сообщило агентство Donga.

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Американцев задержали на острове Канхвадо, рядом с границей КНДР. Как предполагается, они собирались пустить бутылки по воде, чтобы те достигли северокорейского берега. Подобные действия в Пхеньяне воспринимаются крайне негативно. Южнокорейские власти уточнили, что действия задержанных нарушают закон об общественной безопасности.

Район, где проходила попытка запуска, считается опасной зоной с ограниченным доступом. Американцев сначала обнаружили военные, затем передали полиции. Сейчас идет расследование, для допроса потребуется переводчик. До этого перебежчик из КНДР на деревянной лодке пересек северную разграничительную линию в Желтом море, чтобы попасть в Южную Корею.

Солдаты из Южной Кореи заметили его в районе острова Пэннёндо, после чего установили слежку и впоследствии оказали ему содействие. Как рассказали в армии республики, операция прошла нормально. При этом, по данным журналистов, это был уже третий подобный случай за два месяца.