Партнер Лерчек признал вину в деле о выводе за рубеж 250 миллионов

Деловой партнёр Валерии (блогер Лерчек) и Артёма Чекалиных Роман Вишняк признал свою вину по делу о переводе 250 миллионов рублей за рубеж, его освободили из-под домашнего содержания, информирует источник РИА «Новости».

«Вишняк признал вину, заключил досудебное соглашение, 26 июня у него закончился срок домашнего ареста», — пояснил собеседник агентства.

На прошлой неделе Троицкий суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего содержания двум основным обвиняемым — Валерии и Артёму Чекалиным — ещё на 30 суток. При этом в отношении Вишняка суд отклонил ходатайство следствия, не продлив ему домашний арест.

Согласно версии следствия, Чекалины совместно с деловым партнёром бывшего супруга блогера Романом Вишняком с использованием подложных документов перевели из России свыше 250 миллионов рублей. Им предъявлено обвинение по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

Первоначально Федеральная налоговая служба квалифицировала данную сумму как налоговую недоимку, однако в ходе бракоразводного процесса Чекалиных она трансформировалась в уголовное производство о выводе капитала. Теперь даже полное погашение долга не станет основанием для прекращения уголовного дела.

Ранее против Чекалиных возбуждались два уголовных производства, позднее оба прекращены. Первое из них касалось неуплаты налогов на 311 млн рублей путём применения УСН при доходах от фитнес-марафонов, превышавших годовой лимит в 150 млн. Второе — об отмывании денег в особо крупном размере, связанное с приобретением долларов на 130 млн рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые обязательства на сумму 504 млн рублей.