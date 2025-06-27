Названы причины аварийного отключения электричества в регионе РФ

Причиной аварийного отключения электроэнергии на юге Приморья, стало выдавливание фундамента опоры линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба регионального минэнерго.

Специалисты связывают аварию с пучением грунта, которое привело к перекрытию ВЛ 500 кВ на ВЛ 10 кВ и дальнейшему аварийному отключению.

"В результате снизился переток электроэнергии из Хабаровского края, и для защиты энергосистемы сработала системная автоматика ограничения нагрузки - было временно отключено около трети потребителей Приморья", - говорится в сообщении.

По словам министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елены Шиш, в результате аварии без электричества осталась практически половина потребителей Приморского края. Она подчеркнула оперативную работу энергетиков Приморья и Хабаровского края по ликвидации аварии.

Ранее "РГ" писала, что аварийное отключение линии электропередачи Приморская ГРЭС - Хехцир 2 произошло 26 июня в 15:56 по местному времени. В 19:18 подача электроэнергии была полностью восстановлена.