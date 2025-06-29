В Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

В ночь на воскресенье в Пакистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки произошли в 01:24 по московскому времени.

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Эпицентр стихии располагался в 78 км к северо-западу от города Дера-Гази-Хан (население 236 тыс. человек), очаг залегал на глубине 35 км.

На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что в США таинственный огненный шар над Джорджией вызвал «землетрясение».