Во Владивостоке возбудили дело после двух нападений собаки на одну женщину

Во Владивостоке хозяин собаки, дважды напавшей на одну женщину, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает СКР по Приморскому краю.

© Газета.Ru

По версии следствия, 45-летняя местная жительница дважды пострадала от нападения животного. Первый случай произошел в ноябре прошлого года около дома по улице Адмирала Кузнецова, второй — там же в мае этого. Следователи установили, что хозяин отправлял пса на самовыгул без намордника и привязи.

Женщина получила телесные повреждения, и в отношении владельца животного возбудили уголовное дело о хулиганстве. Собаку изъяли у подозреваемого и поместили в специальный питомник, где она будет находиться до рассмотрения уголовного дела.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Недавно на посетителя ветклиники в Белгороде напала собака, которая там живет. Местный житель в очередной раз принес на прием своего кролика, но в клиентском зале на него напали две собаки, одна из которых укусила за колено. Персонал клиники не оказал посетителю никакой помощи, а уборщица и вовсе оскорбила его. Никто не попросил прощения, уточнил белгородец. Ему самому пришлось вызывать скорую и полицию. В самой клинике комментировать случившееся отказались.