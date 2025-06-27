В МВД распространили данные о пострадавших после взрыва на киностудии в Баку

Lenta.ru

При взрыве на территории «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в Баку никто не пострадал. Такие данные распространили в МВД Азербайджана, отметив, что ведомство выясняет возможные причины случившегося, передает РИА Новости.

В МВД распространили данные о пострадавших после взрыва на киностудии в Баку
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«В Ясамальском районе произошел взрыв на складе, где хранились пиротехнические средства. На месте организовано круглосуточное дежурство, проводятся работы по ликвидации возгорания», — указано в сообщении МВД.