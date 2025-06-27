В МВД распространили данные о пострадавших после взрыва на киностудии в Баку

При взрыве на территории «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в Баку никто не пострадал. Такие данные распространили в МВД Азербайджана, отметив, что ведомство выясняет возможные причины случившегося, передает РИА Новости.

«В Ясамальском районе произошел взрыв на складе, где хранились пиротехнические средства. На месте организовано круглосуточное дежурство, проводятся работы по ликвидации возгорания», — указано в сообщении МВД.