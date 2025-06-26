На территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в Баку прогремел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

По данным Vesti.az, во дворе киностудии взорвались пиротехнические средства, которые использовались для съемок фильма. Уточняется, что инцидент произошел на старой пиротехнической площадке «Азербайджанфильм».

«На месте работают пожарные, спасатели и сотрудники других экстренных служб», — сообщили в МЧС республики.

Отмечается, что в короткие сроки возгорание удалось локализовать. В настоящее время операция по полной ликвидации пожара продолжается.