В Санкт-Петербурге помещен под стражу депутат Олег Милюта

Информационная служба судов сообщает, что депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Милюта взят под стражу в связи с делом о получении взяток на сумму 14 миллионов рублей.

Согласно данным от 28 июня 2025 года, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Олег Милюта, по решению Колпинского районного суда был помещен под стражу в следственный изолятор.

Милюте предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие предполагает, что в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года обвиняемые, через посредника, Олега Лапотко, получили не менее 14,2 миллионов рублей от руководителя АО «Автодор», которое занималось благоустройством в Колпинском районе.

Взятка предназначалась за обеспечение лояльности АО «Автодор» при выполнении работ и оказании услуг по обслуживанию территории района, а также за помощь АО «Автодор» в заключении новых договоров на обслуживание территории Колпинского района с учреждениями, подчиненными районной администрации.

Милюта был задержан 27 июня 2025 года при выходе из Мариинского дворца. Депутат имеет право оспорить решение о заключении под стражу.