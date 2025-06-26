Суд определился с наказанием для бойца ММА за теракт в парке «Зарядье»

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 28 годам лишения свободы бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова* (внесен в РФ в перечень террористов) за убийство инспектора МАДИ. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел 31 декабря 2022 года под Парящим мостом в парке «Зарядье». 33-летний инспектор, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, присел на скамейку, чтобы связаться с ситуационным центром МАДИ и доложить о дорожной обстановке. В этот момент к нему подбежал преступник, который начал бить его ножом.

«Инспектор попытался отскочить в сторону, но убийца повалил его на землю и продолжил наносить удары ножом. Злоумышленник нанес в общей сложности более 10 ножевых ранений, от полученных ран инспектор скончался на месте», — рассказали в пресс-службе МАДИ.

Задержать Ахьядова* удалось по горячим следам. Военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в его отношении в конце декабря прошлого года.

По данным следствия, Ахьядов* был завербован в Турции и присягнул на верность «Исламскому государству»** (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Гособвинение накануне попросило Второй Западный окружной военный суд назначить экс-бойцу ММА пожизненное лишение свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшегося срока наказания — в колонии особого режим.

«Назначить Ахьядову* наказание в виде 28 лет лишения свободы, первые 7 лет он будет отбывать в тюрьме», — уточнил судья.

Суд признал Ахьядова* виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных такими статьями УК РФ: теракт (ст. 205 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ), применение насилия к полицейскому (ст. 318 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 205.5 УК РФ).

Прокурор Светлана Тарасова отметила в суде исключительную опасность Ахьядова* для общества. Потерпевшие полностью поддержали гособвинение и настаивали на самом суровом для подсудимого наказания, отец и вдова погибшего извинения подсудимого отвергли, так как не поверили в искренность его слов.

Напомним, что свой последний поединок Ахъядов* провел против Руслана Эмилбека Уулу в октябре 2019 года в рамках турнира ACA 100. В этом противостоянии Ламберд потерпел поражение единогласным решением судей. Всего на его счету девять побед и пять поражений.

*Внесен в РФ в перечень террористов.

* * Организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена.