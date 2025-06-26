В Калининграде двое школьников получили серьезные ожоги после взрыва в парке

Двое школьников получили серьезные ожоги после взрыва в парке Калининграда. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что подростки 14 и 16 лет нашли в районе улицы Дмитрия Донского железные ящики. О своей находке они не стали сообщать в экстренные службы, решив поджечь их с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

По информации портала «ПРО-ГОРОД Калининград» в одном из ящиков находился баллон, вероятно, с кислородом и в момент нагрева он взорвался. В результате находившийся ближе всего к источнику взрыва 14-летний школьник получил около 70% ожогов тела — на нем загорелась одежда, другой 16-летний подросток получил около 50% ожогов тела, их обоих экстренно госпитализировали в больницу. Третий участник событий не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, подробности происшествия устанавливаются.