Пенсионер испугался уголовного дела и отдал аферистам 118 млн рублей из накоплений

Газета.Ru

Мужчина из Тюменской области стал жертвой мошенников, отдав им миллионы рублей. Об этом сообщает управление МВД по Башкирии.

Россиянин перевел мошенникам 118 млн рублей
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Впервые аферисты связались с 60-летним мужчиной в мае. Один из злоумышленников представился бывшим начальником и заявил, что сейчас на бывшем месте работы пенсионера проходит проверка.

Спустя некоторое время позвонил «сотрудник правоохранительных органов». По его словам, кто-то получил доступ к счетам мужчины и перевел средства на счета в другой стране.

«Затем преступники убедили тюменца, что ему грозит уголовная ответственность. Испугавшись последствий, пенсионер стал действовать по указаниям злоумышленников», – сообщается в публикации.

В результате мужчина снял 118 миллионов из личных сбережений и перевел на указанные счета.

Позже, когда пенсионер вместе с супругой приехали в Башкирию, ему снова позвонили аферисты. На этот раз тюменец вместе с женой попытался обналичить 22 миллиона рублей, но сотрудники банка заметили, что посетители нервничают и отказали. Вместе с полицией менеджеры убедили пару, что их обманули.