Пожар начался в Брянске после работы систем ПВО

Пожар начался в Фокинском районе Брянска после серии взрывов, прогремевших во время работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 26 июня, сообщил Telegram-канал «Осторожности, новости».

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По его данным, на место случившегося экстренно выехали сотрудники регионального отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, следует из публикации.

Официальных комментариев касательно этой информации не поступало.

25 июня временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после падения беспилотника Вооруженных сил Украины на стадион «Форт Арена» в Таганроге у здания загорелась кровля. Никто не пострадал.