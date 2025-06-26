Стало известно, какая судьба ждет покалеченного в Шереметьево мальчика

Двухлетний мальчик, которого в аэропорту в Шереметьево швырнули о пол, может остаться инвалидом, предположил в беседе с News.ru врач-невролог Александр Комаров.

Инцидент произошел 24 июня. 31-летний мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения подошел к ребенку, схватил его и бросил на пол. Мальчику оказали первую помощь на месте медики аэропорта. Затем ребенка передали скорой, которая отвезла его в Детский клинический центр Рошаля.

Медики диагностировали у малыша множественные переломы костей свода основания черепа, наличие небольшой субдуральной гематомы.

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Комаров заметил, что травмы такого типа «несовместимы с жизнью». Он добавил, что детский организм достаточно пластичен, чтобы с этим справиться.

«Очень критичная травма. Как правило, не сопровождается возможностью выжить. Но детский организм достаточно пластичный. Точно будет серьезная инвалидизация. Потому что перелом основания черепа и субдуральная гематома значительно влияют на ткань головного мозга», — разъяснил специалист.

По его оценке, в дальнейшем ребенка ждут проблемы с памятью, могут проявиться парезы, параличи и трудности с координацией. На лечение мальчика «уйдет вся жизнь», резюмировал Комаров.

Главврач ДКЦ им. Л. Рошаля Татьяна Шаповаленко уточнила, что с двухлетним Язданом работают лучшие специалисты — нейрохирурги, неврологи, реаниматологи.

По ее словам, медики заявили, что грубых повреждений структур головного мозга не выявили. Поэтому, добавила она, прогноз по его восстановлению и выздоровлению спокойный.

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил ранее, что двухлетний ребенок, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, является гражданином Афганистана.