Захрапевший в автобусе пассажир нарвался на штраф в 400 тысяч рублей

Суд во Владимирской области оштрафовал на 400 тысяч рублей гражданина Казахстана за попытку дать взятку полицейскому после того, как осужденный захрапел в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно материалам дела, 22 мая 2025 года мужчина отправился на автобусе из Нижнего Новгорода в Москву, предварительно употребив с приятелями спиртного. Во время поездки он уснул, начав сильно храпеть, и другие пассажиры решили, что он нуждается в медицинской помощи. На остановке в Гороховце его осмотрели медики, которые констатировали, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. После этого на автовокзал вызвали правоохранителей, которые доставили пассажира в отделение полиции.

«Не желая быть привлеченным к административной ответственности по статье о появлении на в транспортном средстве общего пользования в состоянии опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, злоумышленник предложил сотруднику полиции взятку за принятие решения о непроведении поверки и несоставлении административного протокола», — говорится в тексте.

Полицейский отказался от денег и неоднократно предупреждал мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки, однако он не оставил попыток избежать наказания. В результате его оштрафовали на 400 тысяч рублей, свою вину в совершенном преступлении он полностью признал.